В Петрозаводске женщина пострадала после падения груза с автомобиля

Днем в субботу в Сулажгоре произошла необычная авария с пострадавшим. На женщину упал груз с проезжавшего мимо автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД.

По информации ведомства, в 13:26 у дома №97 по улице Сулажгорской водитель автомобиля УАЗ допустил падение груза (досок) на проезжую часть. Пострадала 54-летняя женщина-пешеход.

Водитель с места происшествия скрылся. В дальнейшем он был разыскан. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняются.