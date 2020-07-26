Девушка госпитализирована после ДТП на «Коле» в Карелии

Ранним утром в субботу на 748-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-21150 не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

В аварии пострадала 16-летняя пассажирка. Девушка была госпитализирована в Сегежскую ЦРБ. Водитель с места происшествия скрылся. Обстоятельства аварии устанавливаются.