26 июля 2020, 08:51
Девушка госпитализирована после ДТП на «Коле» в Карелии
В Сегежском районе на федеральной трассе опрокинулся легковой автомобиль
Ранним утром в субботу на 748-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-21150 не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.
В аварии пострадала 16-летняя пассажирка. Девушка была госпитализирована в Сегежскую ЦРБ. Водитель с места происшествия скрылся. Обстоятельства аварии устанавливаются.