Пьяный водитель гонял по Петрозаводску и влетел в автомобиль с детьми

Сегодня около 18 часов в Петрозаводске автомобилисты и пешеходы были в реальной опасности - по городу гонял пьяный водитель на «Жигулях» 11-й модели. Дело закончилось, как минимум, одним ДТП и полицейской погоней.

Водитель, пострадавший от нетрезвого гонщика, сообщил нашему порталу подробности происшествия. Мужчина с семьей ехал по Пятому поселку. В салоне его автомобиля находились двое детей. Внезапно у кафе «Легенда» прямо на него вылетел ВАЗ. Автомобилист успел среагировать, но столкновения избежать все равно не удалось. Виновник аварии уехал.

На дороге остановились несколько свидетелей происшествия. Один из них рассказал, что ведет ВАЗ от Лесного проспекта. Там этот водитель чуть не сбил пешеходов и пролетел на красный свет.

Пока пострадавший водитель ждал сотрудников ГИБДД, роковая «Лада» снова пролетела мимо - уже в другую сторону и с полицейским кортежем. В итоге гонщика поймали. Он был пьян.