25 июля 2020, 16:53
Происшествия

Мужчина погиб сегодня ночью в Карелии

Мотоциклист разбился в селе Реболы Муезерского района

Сегодня ночью в Муезерском районе Карелии произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщает местное отделение ГИБДД.

По данным ведомства, в 2:30 в селе Реболы мужчина на мотоцикле не справился с управлением и врезался в дерево. На нем не было шлема.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В Госавтоинспекции попросили водителей не пренебрегать своей безопасностью и соблюдать правила дорожного движения.

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новости Карелии