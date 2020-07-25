25 июля 2020, 16:53
Мужчина погиб сегодня ночью в Карелии
Мотоциклист разбился в селе Реболы Муезерского района
Сегодня ночью в Муезерском районе Карелии произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщает местное отделение ГИБДД.
По данным ведомства, в 2:30 в селе Реболы мужчина на мотоцикле не справился с управлением и врезался в дерево. На нем не было шлема.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
В Госавтоинспекции попросили водителей не пренебрегать своей безопасностью и соблюдать правила дорожного движения.