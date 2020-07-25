Жительницу Карелии оштрафовали из-за лая пяти собак в квартире

В мэрии Костомукши состоялось заседание административной комиссии, на котором рассматривались дела о назначении штрафов. Об этом сообщает издание «64 параллель».

Так, на одну из жительниц города была написана жалоба. Ее соседи сообщили, что собаки женщины громко лаяли в 22:30, чем мешали отдыхать другим жильцам дома. Обвиняемая пришла на комиссию с адвокатом, который попытался перенаправить дело в другое русло: защитник утверждал, что соседи сами громко стучат в дверь, чем провоцируют питомцев женщины.

Однако, работникам мэрии города этот конфликт давно известен. В злополучную квартиру они не могут попасть несколько месяцев, а соседи жалуются на лай постоянно. Хозяйке квартиры удалось пристроить нескольких своих питомцев в вольер, но пять собак по-прежнему живут вместе с ней. Женщина пообещала исправить ситуацию, но штраф ей все равно выписали.