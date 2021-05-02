Мужчина подаст в суд на доктора Мясникова

Житель города Обнинска готовит иск к врачу и телеведущему Александру Мясникову о возмещении материального вреда, сообщает деловая газета «Взгляд».

Мужчина рассказал, что в одном из эфиров телеведущий рассуждал о вреде бытовой техники – микроволновок, электрических чайников и фенов.

«На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку. Поначалу решил, что у бабушки что-то с головой случилось, но она объяснила, что сегодня утром посмотрела телепередачу, в которой ее любимец доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов. После этого бабушка отнесла опасные фен и чайник на помойку»,

– рассказал мужчина.

По словам будущего истца, «не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения»

Нельзя исключить, что иск могут удовлетворить. По крайней мере некоторые юристы считают это вероятным.

Ранее Мясников эфире телеканала «Россия 1» порассуждал на тему возможного влияния бытовой техники на здоровье. Врач напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, однако сейчас этого не происходит.

Как отметил медик, нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также он упомянул исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди. // Фото: rbc.ru