В России обозначены даты и правила приемной кампании в вузы

В России назначены даты приемной кампании в вузы на 2021 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установили в Минобрнауки РФ, приемная кампания начнется не позднее 20 июня, 2 августа вузы опубликуют конкурсные списки абитуриентов, а 17 августа издадут приказы о зачислении.

29 июля должен быть завершен прием документов от поступающих без прохождения дополнительных вступительных испытаний, а также должно быть завершено проведение этих испытаний.

На 4 августа запланировано завершение приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих без вступительных испытаний лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты на целевое обучение, а 6 августа должны быть изданы приказы об их зачислении. Фото zhodinonews.by