Сборная России по футболу решила бойкотировать соцсети

Сборная России по футболу присоединилась к акции по бойкоту социальных сетей, проводимому УЕФА. Акция направлена на противодействие оскорблениям в Интернете, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.

Отмечается, что бойкот продлится с 30 апреля по 5 мая.

29 апреля УЕФА выступил с призывом к игрокам, командам и национальным ассоциациям реагировать на оскорбления в социальных сетях и принимать меры. «Хватит терпеть трусов, которые прячутся за анонимностью», - говорится в заявлении организации.

Инициатива принадлежит руководству Английской премьер-лиги. Игроки чемпионата неоднократно сталкивались с травлей в социальных сетях. Фото twimg.com