Мужчина отправился в лес за ягодами и заблудился

44-летний мужчина ушел за ягодами и заблудился в лесу в районе СНТ «Теплоэнергетик» Пряжинского района.

Инцидент произошел 8 августа, сообщили в карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Сообщение о том, что мужчине нужна помощь поступило на номер 122. Оперативный дежурный связался с заблудившимся ягодником по телефону. Специалист помог ему сориентироваться и вывел его из леса. (фото Shenigin, pixabay.com)