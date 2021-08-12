Молодой человек пойдет под суд за секс с тринадцатилетней девочкой

Молодой человек к своим 22 годам успел собрать целый ворох уголовных статей. Парня обвиняют в развращении малолетней, половом сношении и вдобавок к краже. О преступлениях сегодня сообщили в Следкоме Карелии.

Молодой человек познакомился в Кондопоге с тринадцатилетней девочкой. Следователи предполагают, что парень знал, сколько его новой подруге лет, но несмотря на это все равно лег с ней в постель. Секс был регулярным. Помимо преступлений против половой неприкосновенности ребенка его обвинили в краже из магазина в городе бумажников на сумму более 26 тысяч рублей.

Житель Карелии находится под стражей в ожидании суда. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы. (фото berdsk-online.ru)