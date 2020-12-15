Мужчина открыл бутылку алкоголя в гипермаркете в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии пресекли несколько попыток хищения товаров из магазинов в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 13 декабря в одном из гипермаркетов Петрозаводска мужчина не стал пытаться вынести алкоголь из заведения, а начал распивать его прямо в торговом зале. Он был задержан и передан сотрудникам полиции. Еще один горожанин разбил в магазине бутылку спиртного.

В Олонце в тот же день 33-летний местный житель вынес из магазина алкоголь и конфеты.

А в Сегеже 12 декабря воришка уронил украденные товары в снег, когда убегал от продавцов. Информация о происшествии и видеозапись эпизода были переданы в полицию. Фото пресс-службы Росгвардии