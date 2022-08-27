Мужчина обокрал предприятие на севере Карелии

В полицию Кемского района поступил сигнал о краже, совершенной с территории одной из организаций. Были украдены 11 чугунных радиаторов, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 33-летний местный житель. Ранее он уже был неоднократно судим. Выяснилось, что мужчина подъехал на своем автомобиле к предприятию, проник на огороженную территорию и вынес отопительные приборы. Затем он отвез их в пункт приема металла и выручил 8000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина во всем признался. Ведется следствие. Фото: unsplash.com