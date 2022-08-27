Автомобиль перевернулся во время дрифта в Петрозаводске

Вечером 26 августа в Петрозаводске на Кукковском кольце перевернулся легковой автомобиль. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink, ролик опубликовало сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент случился в 23:38. На кадрах видно, как водитель пытался дрифтовать на мокром асфальте. Во время выполнения очередного трюка автомобиль потерял устойчивость и перевернулся.

В результате ДТП транспортное средство получило повреждения. Фото: скриншот видео CityLink