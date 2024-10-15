Мужчина обокрал магазин одежды в ТЦ в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступил сигнал о краже товара из магазина одежды, расположенного в одном из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 24-летний покупатель. Он признался в краже. Мужчина рассказал, что зашел в торговую точку вечером. Он снял с вешалки мужскую куртку, незаметно сложил ее в рюкзак и вынес без оплаты. Ущерб составил 9000 рублей. В дальнейшем вор продал товар прохожему.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs