Покупатели из «Пятерочки» и «Перекрестка» отравились зефиром

Десятки людей отравились после употребления зефира «Жизель», приобретенного в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в составе десерта присутствовали мальтит и мальтитный сироп. Зефир производился на том же предприятии, что и «Классический» зефир, продающийся в «ВкусВилле». Люди, попробовавшие продукт, жаловались на вздутие живота, боли и диарею.

Сообщается, что ранее сотни человек почувствовали недомогание после употребления «Классического» зефира. У пострадавших наблюдались боли в животе, расстройство желудка и тошнота, причем в некоторых случаях медикаменты не помогали справиться с симптомами.

Пресс-служба X5 Group прокомментировала инцидент RT, отметив, что по горячей линии и на сайте компании жалоб на зефир «Жизель» с мальтитом от покупателей не поступало. Однако в связи с сообщениями о возможных отравлениях продажи этого продукта в сетях «Пятёрочка», «Перекресток» и на онлайн-платформе Vprok.ru временно приостановлены для выяснения всех обстоятельств.

Сейчас зефир с мальтитом нельзя приобрести ни в магазинах, ни через приложение. В X5 Group сообщили, что проводится расследование с целью уточнения источников информации о массовых жалобах, подчеркнув, что главным приоритетом компании остаются безопасность и здоровье потребителей. // фото: pixabay.com