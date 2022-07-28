Мужчина назвал по телефону шифр из СМС и остался без денег на карте

40-летний сегежанин лишился 64 600 рублей после звонка лжебанкира. Обманутый мужчина обратился с заявлением в полицию.

Аферисты действовали по старой схеме. Они сообщили мужчине, что система зафиксировала подозрительную активность по счету. Звонивший специалист сообщил сегежанину, что, вероятно, его сего, «личный кабинет» пытаются взломать. Он предложил выход – продиктовать комбинацию цифр из СМС-сообщения, отправленного якобы службой безопасности.

Житель Карелии поверил, назвал шестизначный код, после чего с его счетов были списаны накопления, рассказали в полиции. Когда баланс карты оказался нулевым, сегежанин понял, что попался на уловку дистанционных мошенников.

Ранее в Роскачестве предупредили россиян о новых сценариях мошенников. (фото unsplash.com, Gilles Lambert)