Женщина в Калевале взяла от имени знакомого большой кредит и потратила

Мужчина в Карелии пострадал из-за действий своей 34-летней знакомой. Она без его ведома оформила кредит на 130 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в Калевале в октябре прошлого года. Мужчина оставил на кухне приятельницы свой мобильник, она этим воспользовалась. Через банковское приложение на смартфоне оформила на имя знакомого кредит. В долг взяла более 130 тысяч рублей и перевела на свой счет. Потом через то же приложение перевела деньги на свою карточку и потратила.

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