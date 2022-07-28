За ловлю корюшки, судака, окуня и плотвы рыбаков будут судить

Рыбаки в Карелии занимаются браконьерством и ответят за это по закону. В республике прошла операция «Путина», возбудили 19 уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

В частности, браконьеров выявили в Лахденпохском, Кондопожском, Прионежском, Пудожском Пряжинском, Сегежском районах. У них изъяли больше полутонны рыбы.

Так, полицейские задержали двух мужчин из Лахденпохьи, которые рыбачили в местах нереста на реке Асиланйоки. Они поймали больше 1200 корюшек и стали фигурантами уголовного дела по статье 256 УК РФ.

В незаконной добыче водных биоресурсов обвиняют и жителя Кондопожского района. Его задержали с поличным при вылове рыбы в местах ее нереста на реке Суна.

Уловом стали 114 плотвичек с икрой и 123 окуня, ущерб превысил 124 тысячи рублей. Еще двое кондопожан незаконно добыли 31 судака, причинив государству ущерб на сумму больше 100 тысяч рублей. // Фото: МВД Карелии