Мошенники звонят жертвам обманов и предлагают вернуть деньги
Наряду со звонками мошенников под видом работников прокуратуры, полиции или банка, аферисты придумывают совсем новые сценарии для обмана.
Причем под прицелом дистанционных жуликов оказывают те, кто уже потерял деньги. В Роскачестве предупредили: мошенники звонят состоявшимся жертвам телефонных «разводов» и представляются юристами.
Лжеблагодетели обещают вернуть деньги, но для этого нужно оплатить услуги юридической фирмы. Сумма, по сравнению с потерянными деньгами, может быть небольшая. Отчаявшаяся жертва переводит деньги на указанный счет.
Другой вариант обмана. Жертве звонят под видом оператора сотовой связи и просят подтвердить личность, продиктовав данные паспорта. Если собеседник отказывается, ему грозят блокировкой телефонного номера. Аферисты могут воспользоваться полученной персональной информацией в корыстных целях. (фото unsplash.com, Thom)