Год условно получил кемлянин за удар полицейского в лицо

Кемский суд вынес обвинительный приговор по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, исполняющего должностные обязанности), сообщили в пресс-службе следственного управления республики.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, что бы мужчина понес наказание за то, что в апреле умышленно нанес удар кулаком в лицо стражу порядка, находящегося при исполнении. Осужденного в тот вечер доставили в отдел полиции для составления материала об административном правонарушении, но он не был доволен происходящим, поэтому стал вести себя агрессивно. Тем самым вместо административной статьи «заработал» уголовную.

«Приговором Кемского городского суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор суда не вступил в законную силу»,

- рассказали в ведомстве. Фото: karelia.sledcom.ru.