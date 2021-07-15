Мужчина напал на двух женщин, вышедших подышать воздухом на Кукковке

Неизвестный мужчина напал на двух женщин на Кукковке в Петрозаводске накануне ночью. На место ЧП прибыла полиция. Пострадавшая 53-летняя петрозаводчанка рассказала полицейским, что вышла из дома с подругой подышать воздухом, расположились на скамейке у подъезда.

К ним подошел мужчина, который стал требовать деньги. Петрозаводчанка отказала. В ответ незнакомец ударил ее по лицу, отобрал сумку и выхватил из нее три тысячи рублей, банковскую карту и сбежал. Женщина позвонила в полицию. Ей также потребовалась медицинская помощь. Медики диагностировали у нее повреждение костей носа. Жительница столицы Карелии госпитализирована, сообщили в МВД.

Подозреваемого в разбойном нападении неподалеку от места инцидента задержала полиция. Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Мужчина задержан. Максимальное наказание, которое ему может грозить, лишение свободы до восьми лет. (фото newsbook.com.mt)