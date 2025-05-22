Мужчина надругался над тремя детьми в Петрозаводске

В Петрозаводске перед судом предстанет 54-летний мужчина. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 4 ноября 2024 года горожанин в общественном месте в карельской столице надругался над тремя детьми. При этом он прекрасно понимал, что им нет 14 лет.

Обвиняемый признал вину. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас мужчина находится под арестом.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. © «Петрозаводск говорит»