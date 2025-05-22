Захрипел, лицо посинело - мужчина умер на работе в Петрозаводске

Государственная инспекция труда провела расследование смерти мужчины на стройке в Петрозаводске. Информация опубликована на сайте ведомства.

По данным госинспекции труда, инцидент случился 21 апреля на стройплощадке на улице Оборонной. Во время обеденного перерыва одному из работников внезапно стало плохо. Он начал заваливаться на бок, захрипел, потерял сознание, лицо посинело. Находившийся рядом коллега сразу же вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики пытались реанимировать пациента, но тот скончался.

Комиссия пришла к выводу, что трагедия не связана с производством. Смерть работника носила естественный характер. © «Петрозаводск говорит»