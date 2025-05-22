Ректор московского вуза умер на экскурсии в скульптуре «Родина-мать»

Мужчине стало плохо во время экскурсии в монументе «Родина-мать зовет!» в Волгограде.

68-летний посетитель мемориального комплекса «Мамаев курган» скончался 22 мая. На месте трагедии работали экстренные службы.

Погибшим оказался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, пишет издание V1.RU.

Обстоятельства смерти устанавливают. Но в СК говорят, что смерть не носит криминального характера. © «Петрозаводск говорит»