Мужчина из Карелии отдал большие деньги за несуществующий мотоцикл

В полицию Костомукши обратился местный житель. Он рассказал, что его мечта о покупке мотоцикла разбилась о коварство мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина пояснил, что нашел в интернете объявление о продаже мотоцикла. Двухколесный транспорт должны были доставить из Польши. Списавшись с менеджером фирмы, он обговорил условия доставки и перечислил 650 тысяч рублей на указанный счет. После этого с ним перестали выходить на связь, а товар наш земляк так и не получил.

По заявлению горожанина проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»