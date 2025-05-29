Жительница Карелии заплатит соседке за шумное поведение

Беломорский районный суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда из-за нарушения тишины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

В суд обратилась горожанка. Она рассказала, что ее соседка регулярно нарушает тишину и покой других жильцов многоквартирного дома и не дает им спать по ночам. Женщина пять раз вызывала полицию по этому поводу. Она требовала от соседки 150 тысяч рублей за свой плохой сон.

В суде было установлено, что в феврале 2025 года ответчица действительно привлекалась к административной ответственности за нарушение тишины в ночное время.

При вынесении решения суд учел возраст истца и состояние здоровья женщины и обязал ответчицу выплатить ей 25 тысяч рублей. Решение еще может быть оспорено. © «Петрозаводск говорит»