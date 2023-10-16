Мужчина дважды за вечер приходил в гипермаркет, чтобы выпить

Проживающий в Пряжинском районе мужчина приехал в Петрозаводск и решил выпить за чужой счет. Он не нашел ничего лучше, чем пойти в один из гипермаркетов, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сначала любитель спиртного выпил бутылку пива прямо в зале, а также вынес две бутылки водки и виски. Через несколько часов он вернулся и повторил свои действия, но на этот раз попался.

Охранник нажал тревожную кнопку, прибыли росгвардейцы и задержали нарушителя. Мужчину доставили в отделение полиции. Общая сумма ущерба составила больше 4000 рублей. // фото: Росгвардия