23 марта 2021, 08:44
Мужчина два дня оскорблял сотрудников магазинов в Петрозаводске
Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали мужчину за мелкое хулиганство
21 марта в одном из алкомагазинов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
В магазине силовики задержали 44-летнего мужчину. Администратор торговой точки пожаловалась росгвардейцам, что посетитель был пьян, нецензурно выражался в адрес продавцов, а также выпивал прямо в магазине.
Выяснилось, что днем ранее этот же человек терроризировал другой магазин. Сотрудники торгового заведения рассказали, что мужчина ругался нецензурной бранью, приставал к работникам и оскорблял их.
Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника