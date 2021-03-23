23 марта 2021, 08:44
Происшествия

Мужчина два дня оскорблял сотрудников магазинов в Петрозаводске

Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали мужчину за мелкое хулиганство

21 марта в одном из алкомагазинов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

В магазине силовики задержали 44-летнего мужчину. Администратор торговой точки пожаловалась росгвардейцам, что посетитель был пьян, нецензурно выражался в адрес продавцов, а также выпивал прямо в магазине.

Выяснилось, что днем ранее этот же человек терроризировал другой магазин. Сотрудники торгового заведения рассказали, что мужчина ругался нецензурной бранью, приставал к работникам и оскорблял их.

Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника

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Метки: 
Петрозаводск
росгвардия
Дебошир
нецензурная брань
магазин
новости петрозаводска
Хулиганство