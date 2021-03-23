Жилой дом и хозпостройка полыхали в Карелии

За истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано три пожара, все они произошли вчера вечером в районах Карелии.

Первый пожар произошел в 19 часов 29 минут на улице Спиридонова в городе Сегежа. По неустановленной пока причине в бесхозном строении случилось возгорание мусора. В результате пожара мусор был поврежден огнем на площади один квадратный метр.

В 21 час 18 минут на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре в поселке Бор-Пудавец, там загорелся двухквартирный частный деревянный жилой дом. В результате пожара огнем была повреждена одна квартира на площади 12 квадратных метров.

А завершилась вечерняя огненная эпопея для карельских пожарных уже ближе к полуночи под Петрозаводском. Сообщение о том, что в поселке Новая Вилга Прионежского района горит хозяйственная постройка, поступило по телефону «01» в 23 часа 53 минуты.

На место происшествия выехали пожарные из поселка Мелиоративный и два пожарных расчета из Петрозаводска. Когда огнеборцы прибыли к месту вызова, то огонь в деревянном строении чувствовал себя полноправным хозяином.

В результате пожара строение было значительно повреждено огнем. Площадь возгорания составила порядка 90 квадратных метров. В ходе тушения брандмейстеры эвакуировали один газовый баллон.

Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки. Фото yk-news.kz