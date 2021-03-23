23 марта 2021, 07:50
Происшествия

Мертвую женщину нашли во вскрытой квартире в Карелии

Правоохранители выясняют причины смерти жительницы поселка Летнереченский

Вчера вечером в 20:09 на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского района из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В поселке Летнереченский в одной из квартир женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки. Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь помещения.

Худшие опасения подтвердились, женщина была мертва. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото 31tv.ru

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Беломорский район
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