Мертвую женщину нашли во вскрытой квартире в Карелии

Вчера вечером в 20:09 на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского района из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В поселке Летнереченский в одной из квартир женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки. Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь помещения.

Худшие опасения подтвердились, женщина была мертва. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото 31tv.ru