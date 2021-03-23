23 марта 2021, 07:05
Происшествия

Жесткий дорожный таран в Карелии попал на видео

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший в Сортавале

22 марта в Сортавале на пересечении улиц Карельской и Ленина произошла жесткая авария. Инцидент случился в 8:23 утра и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший на большой скорости, протаранил другую машину, которая пыталась проскочить перекресток.

В результате происшествия транспортные средства получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших пока нет.

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