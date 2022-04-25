Мусор выгребают с контейнерных площадок в Петрозаводске

Контейнерные площадки и территорию рядом с ними расчищают от мусора. Работы выполняются с учетом обращений петрозаводчан, сообщили в мэрии.

ИП И.В. Осипов на прошлой неделе расчистил площадки на улицах Фрунзе, 2 и 14-а; Машезерская, 31; Октябрьский проспект, 2; Сулажгорская 4к4; Антикайнена, 8; Максима Горького, 8, 10 и 20-а; Комсомольский проспект, 9; Красная 51; Зеленая, 1; Грибоедова, 12; улица Мерецкова, 6, 8 и 26; Московская, 6; Лесной проспект, 13; Фурманова, 50. Подрядчик вывез более 25 кубов отходов.

Работы продолжатся. В рамках договора подрядчику нужно убрать 200 кубов мусора. В мэрии перечислили улицы, на которых в ближайшее время будут очищать контейнерные площадки: Бесовецкая, Энгельса, Калинина, Андропова, Анохина, Чернышевского, Свердлова, Парфенова, Пархоменко, Красноармейская, Лизы Чайкиной, Гоголя, Ровио, Владимирская, Волховская, Пробная, Мурманская, Ключевая, Пограничная, Советская, на проспектах Невского, Карла Маркса, Первомайском, Лососинском шоссе и бульваре Интернационалистов. (фото администрация города)