25 апреля 2022, 19:43
Собор в Петрозаводске собирает деньги на отопление
Служители церкви за март должны отдать за отопление храма более 115 тысяч рублей
Служители церкви просят горожан помочь собрать деньги за отопление собора Александра Невского в Петрозаводске. Соответствующее обращение появилось в сообществе храма. Счет за март составил 115 тысяч 688 рублей.
В паблике сообщается, что храмы существуют за счет пожертвований и только с помощью неравнодушных людей собор сможет расплатиться по счетам.
«Искренне благодарим всех, кто откликается на наши просьбы о помощи! Молимся о вашем здравии! Благословит Господь Бог вас и ваших близких!»
Перечислить пожертвование можно через приложение или на расчетный счет храма. Желающие помочь могут посмотреть, ка это сделать, по ссылке.
Ранее собор уже обращался за помощью в сборе денег на оплату счетов за отопление. (фото Ильи Тимина, vk.com)