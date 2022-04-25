Собор в Петрозаводске собирает деньги на отопление

Служители церкви просят горожан помочь собрать деньги за отопление собора Александра Невского в Петрозаводске. Соответствующее обращение появилось в сообществе храма. Счет за март составил 115 тысяч 688 рублей.

В паблике сообщается, что храмы существуют за счет пожертвований и только с помощью неравнодушных людей собор сможет расплатиться по счетам.

«Искренне благодарим всех, кто откликается на наши просьбы о помощи! Молимся о вашем здравии! Благословит Господь Бог вас и ваших близких!»

Перечислить пожертвование можно через приложение или на расчетный счет храма. Желающие помочь могут посмотреть, ка это сделать, по ссылке.

Ранее собор уже обращался за помощью в сборе денег на оплату счетов за отопление. (фото Ильи Тимина, vk.com)