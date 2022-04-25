Троллейбусы №1, 3 и 5 изменили маршрут движения в Петрозаводске

В расписание движения нескольких троллейбусов в столице Карелии внесли корректировку из-за работ по асфальтированию перекрестка в центре города.

«Только сегодня внесены изменения в расписание движения троллейбусов в связи с асфальтированием перекрестка пр.Ленина - ул.Анохина с 22:00»,

- сообщили в группе городского транспорта.

С 22:00 троллейбусы №1, следующие с Кемской, будут следовать в депо через улицу Кирова – набережную Варкауса до Московской.

Троллейбус №3 от улицы Заводская будут следовать до Московской, по наб. Варкауса-ул.Кирова далее до остановки Хлебокомбинат.

Троллейбусы №5 от остановки ДСК будут следовать по наб.Варкауса, ул.Кирова на пр.Невского, далее по пр.Комсомольскому, Ровио до Лыжной. (фото vk.com)

В обратном направлении троллейбусы будут следовать по действующим схемам.