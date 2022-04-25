Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ в Карелии

В сравнении с предыдущей неделей в Карелии отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 3,1% (70 случаев), сообщили в Роспотребнадзоре. За прошедшую неделю госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп 17 человек.

В республике зафиксировано 4797 случав заболеваний ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости выше эпидпорога на 8%. Рост отмечается среди детей от 0 до 2 лет и от 7 до 14. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2307 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 31,3%.

При мониторинге вирусы гриппа не обнаружены. (фото pixabay.com, viktorpugno6)