25 апреля 2022, 18:32
Общество

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ в Карелии

Заболеваемость выше эпидпорога на 8%

В сравнении с предыдущей неделей в Карелии отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 3,1% (70 случаев), сообщили в Роспотребнадзоре. За прошедшую неделю госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп 17 человек.

В республике зафиксировано 4797 случав заболеваний ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости выше эпидпорога на 8%. Рост отмечается среди детей от 0 до 2 лет и от 7 до 14. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2307 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 31,3%.

При мониторинге вирусы гриппа не обнаружены. (фото pixabay.com, viktorpugno6)

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новости петрозаводска
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эпидпорог