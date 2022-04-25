Петрозаводчан приглашают присоединиться к субботникам на этой неделе

26 апреля в Петрозаводске пройдут два субботника. Принять участие может любой человек. Участниками по необходимости предоставят мешки и перчатки, рассказали в мэрии. В 16:00 экологическая акция пройдет в Губернаторском саду. Участников будут ждать у главного входа со стороны Вечного Огня. В 16:00 пройдет субботник в сквере 71-й Стрелковой Дивизии. Желающих принять участие ждут у фонтана на Рудяной площади около здания №1 по улице Гоголя.



В среду, 27 апреля, в 16:00 субботник пройдет в парке Ямка.



В четверг, 28 апреля, также в 16:00 акция пройдет в парке Победы. Сбор участников состоится у лестницы в створе улицы Титова.



В пятницу, 29 апреля, в 16:00 субботник проведут в Зарецком парке. Место сбора участников – стела «Город воинской славы».

Субботники проходят в карельской столице с прошлой недели. Участники навели уборку на бульваре Победы, вдоль набережной Мостовой аллеи в Государевом саду и в сквере Партизанская поляна. Также субботники прошли в районе зданий №24 и 24-а на проспекте Ленина, в сквере Ивана Молчанова, у родника в парке Сенаторка.



В мэрии напомнили – организовать субботник на общественных территориях могут и сами жители Петрозаводска. Для этого нужно согласовать дату, время и место планируемого мероприятия по телефонам 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора. Собранный мусор следует упаковать в мешки и собрать в одном месте. (фото пресс-служба администраци города)