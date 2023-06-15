Мусор на земле сельхозназначения обойдется нарушителю в 1,8 млн рублей

Природоохранная покуратура подала в суд иск после проверки свалки в поселке Шуя. Мусор складируют на земле сельхозназначения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Собственник земельного участка закрыл строительными отходами плодородный строй почвы. Тем самым он причинил ущерб более чем на 1,8 миллиона рублей.

Прокуратура просит суд взыскать эту сумму и обязать нарушителя ликвидировать свалку. // фото: www.freepik.com