15 июня 2023, 15:25
Общество

Мусор на земле сельхозназначения обойдется нарушителю в 1,8 млн рублей

Собственник участка в Шуе причинил ущерб и ответит в суде

Природоохранная покуратура подала в суд иск после проверки свалки в поселке Шуя. Мусор складируют на земле сельхозназначения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Собственник земельного участка закрыл строительными отходами плодородный строй почвы. Тем самым он причинил ущерб более чем на 1,8 миллиона рублей.

Прокуратура просит суд взыскать эту сумму и обязать нарушителя ликвидировать свалку. // фото: www.freepik.com

 

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новости Карелии
Шуя
мусор