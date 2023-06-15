15 июня 2023, 15:25
Мусор на земле сельхозназначения обойдется нарушителю в 1,8 млн рублей
Собственник участка в Шуе причинил ущерб и ответит в суде
Природоохранная покуратура подала в суд иск после проверки свалки в поселке Шуя. Мусор складируют на земле сельхозназначения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.
Собственник земельного участка закрыл строительными отходами плодородный строй почвы. Тем самым он причинил ущерб более чем на 1,8 миллиона рублей.
Прокуратура просит суд взыскать эту сумму и обязать нарушителя ликвидировать свалку. // фото: www.freepik.com