В Костомукше запустят швейное производство и создадут рабочие места

В рамках работы Петербургского международного экономического форума Глава республики Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» Сергей Ширяев подписали соглашение о сотрудничестве. Объем инвестиций по проекту составит 130 млн рублей, на новой производственной площадке создадут не менее 300 рабочих мест.

Мы благодарны компании за высокий уровень социальной ответственности. Создание на площадях АЕКа нового современного производства позволит сохранить стабильность на рынке труда. В Костомукше обеспечивают занятость АО «Карельский окатыш», другие промышленные предприятия, где, в основном, трудятся мужчины. На швейном производстве будут работать женщины, которые и раньше составляли основу коллектива «АЕК». Таким образом, специфику потребности города в кадрах мы сохраним и обеспечим благодаря новому производству,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Группа компаний «Восток-Сервис» – ведущий разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента, сопутствующих товаров. Предприятие специализируется на производстве широкой линейки спецодежды для различных отраслей промышленности. Имеет собственную производственную базу - швейные и обувные фабрики, большую сеть региональных представительств и фирменных магазинов, в том числе за рубежом.

Новый филиал в Костомукше позволит расширить производство и увеличить выпуск продукции. Первоначально здесь трудоустроят до 225 человек, в том числе из числа высвобожденных работников ООО «АЕК». Планируется, что в 2023 году обучение организуют для 200 швей и 25 специалистов инженерно-технического профиля, это технологи швейного производства, контролеры качества, раскройщики, бригадиры. В конце мая Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов при Управлении труда и занятости Республики Карелия провел встречу с желающими обучиться. Первая группа профподготовки при содействии органов службы занятости уже формируется.