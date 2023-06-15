В Минэке рассказали о программе бесплатных путешествий для школьников

Минэк Карелии планирует в июне провести отбор туристических компаний, которые смогут участвовать в программе бесплатных путешествий для школьников 5-9 классов. Конкретную дату ведомство объявит позднее, рассказал в эфире «ЦУР объясняет» замминистра экономического развития и промышленности РК Михаил Трифонов.

В России программа работает с 2022 года, в этом году к числу пилотных регионов присоединилась Карелия. В рамках программы школьники смогут получить социальный сертификат на путешествие по региону.

Для запуска программы в республике региональные власти должны разработать нормативную базу и провести отбор исполнителей. Документы уже разработаны и находятся на согласовании, отметил Михаил Трифонов.

Компании, которые пожелают участвовать в конкурсе, должны быть зарегистрированы в Карелии. Требования к самому путешествию установлены на федеральном уровне. В частности, поездка должна длиться не меньше 24 часов, останавливаться на ночлег можно в гостиницах не менее чем с тремя звездами, школьников должны качественно кормить.

От себя [в Карелии] мы планируем дополнительно включить такие критерии, как обязательное посещение какого-то промышленного предприятия в целях развития промышленного туризма и ознакомления нашего подрастающего поколения с производством на территории региона,

– сказал заместитель министра.

Победителем отбора могут признать не одну, а несколько компаний. После этого на региональном портале госуслуг создадут новый раздел, где жители республики с детьми – учениками 5-9 классов смогут подать заявку на сертификат.

«ЦУР объясняет» – информационный проект Центра управления регионом, в котором первые лица органов власти отвечают на волнующие жителей Карелии вопросы.