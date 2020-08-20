Мурманчанин, пропавший из поезда «Мурманск-Анапа», нашелся

Вчера «Петрозаводск говорит» писал о том, как уроженец поселка Зеленоборский Мурманской области ехал в поезде «Мурманск-Анапа» в Петрозаводск и примерно в 8:45 пропал, выйдя на станции Медвежья Гора подышать воздухом.

Супруга не смогла его отыскать, а все личные вещи и документы остались в вагоне.

Сегодня стало известно, что мужчину нашли. Об этом сообщает сайт «Мурманский вестник» со слов пресс-службы УМВД Республики Карелия.

Родственники уже направились к нему. Где все это время был северянин, не уточняется.