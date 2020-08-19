Пассажир поезда «Мурманск-Анапа» загадочным образом пропал в Карелии

Родные разыскивают в Карелии 68-летнего Николая Бабошина. Уроженец поселка Зеленоборский Мурманской области ехал в поезде «Мурманск-Анапа» в Петрозаводск. Как сообщается в паблике «Подслушано в Медвежьегорске», 19 августа примерно в 8:45 он вышел на станции в Медвежьегорске подышать воздухом и пропал.

По информации KareliaNews, мужчина в поезде был не один, с ним находилась супруга. Женщина вышла следом за мужем через пять минут, но его уже не было. Все личные вещи мужчины остались в вагоне.

Родственники обратились в полицию и развешивают объявления о пропаже. Мужчина был одет в синюю куртку, синие джинсы и кроссовки. Информацию о пропавшем мужчине просят сообщать по телефонам: 8921-221-8442 или 8921-461-9643.

Фото: vk.com