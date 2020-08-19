19 августа 2020, 18:20
Соцсети

Останки четырех красноармейцев захоронили в Карелии

Останки бойцов были найдены в ходе Вахты памяти в Олонецком районе

В Олонецком районе захоронили останки четырех погибших в годы войны красноармейцев. Церемония прошла 19 августа на воинском мемориале в Тулоксе.

Останки бойцов были найдены в ходе Вахты памяти в Олонецком районе, сообщает поисковое движение.

Ранее объединение поисковиков «Связь времен» отчиталось о результатах полевого сезона. В Суоярвском районе были обнаружены останки 98 красноармейцев. Предстоит работа с архивами и документами для установления имен павших бойцов.

Фото: vk.com

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поисковики
Олонецкий район
новости Карелии
тулокса
красноармейцы
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