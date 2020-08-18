18 августа 2020, 19:33
Соцсети

Поисковики пытаются найти родных погибшего в Карелии красноармейца

Останки солдата из Ульяновской области нашли в Лоухском районе

Поисковики обнаружили в Лоухском районе останки бойца, погибшего в  Великой Отечественной войне. Информация о поисках появилась в паблике «ТРОО «Областной поисковый центр».

По именной личной вещи была установлена личность военнослужащего. Им оказался  Никулин Н. (Николай) Н. (Николаевич), дата рождения: 1914. Солдат родился в Ульяновской области, Базарно-Сызганском районе. Установлено его воинское звание: ефрейтор. Первичным местом захоронения было братское кладбище в Лоухи, 13 км по дороге на Ганкошвара,.

Информацию просят отправлять в Тюменский областной поисковый центр по телефону: +7 (982)-925-01-63, электронной почте: tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru.

Фото: vk.com

Обсудить
просмотр
173065
Метки: 
поисковики
новости Карелии
Лоухский район
война
останки
родственники
Соцсеть