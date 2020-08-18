Поисковики пытаются найти родных погибшего в Карелии красноармейца

Поисковики обнаружили в Лоухском районе останки бойца, погибшего в Великой Отечественной войне. Информация о поисках появилась в паблике «ТРОО «Областной поисковый центр».

По именной личной вещи была установлена личность военнослужащего. Им оказался Никулин Н. (Николай) Н. (Николаевич), дата рождения: 1914. Солдат родился в Ульяновской области, Базарно-Сызганском районе. Установлено его воинское звание: ефрейтор. Первичным местом захоронения было братское кладбище в Лоухи, 13 км по дороге на Ганкошвара,.

Информацию просят отправлять в Тюменский областной поисковый центр по телефону: +7 (982)-925-01-63, электронной почте: tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru.

Фото: vk.com