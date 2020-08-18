Новые обзорные площадки появились в заповеднике «Костомукшский»

Заповедник «Костомукшский» продолжает преображаться. Помимо освещения на тропе «Удивительное рядом» оборудовали две новые обзорные площадки. С них можно любоваться озером Контокки.



Открытие тропы после ремонтных работ планируется в сентябре, сообщает официальная страница органов местного самоуправления Костомукши. Жители и гости города смогут отвлечься от повседневных забот, наслаждаясь прогулками.

Фото: vk.com