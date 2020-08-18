18 августа 2020, 18:33
Соцсети

Новые обзорные площадки появились в заповеднике «Костомукшский»

Открытие тропы «Удивительное рядом» запланировано на первый месяц осени

Заповедник «Костомукшский» продолжает преображаться. Помимо освещения на тропе «Удивительное рядом» оборудовали две новые обзорные площадки. С них можно любоваться озером Контокки.

Открытие тропы после ремонтных работ планируется в сентябре, сообщает официальная страница органов местного самоуправления Костомукши. Жители и гости города смогут отвлечься от повседневных забот, наслаждаясь прогулками.

Фото: vk.com

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Метки: 
заповедник
новости Карелии
Костомукша
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Контокки
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