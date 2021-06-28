Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

23 миллиона человек привились от коронавируса в России. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил в интервью Первому каналу.

«Сегодня это уже 23 млн. В последние дни скорость очень возросла», - приводит слова министра ТАСС.

За последние сутки в стране были выявлены 21 650 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 611 человек, выздоровели - 12 626. Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 5 472 941 раз. Скончались 133 893 человека. (фото Влад Некрасов, kommersant.ru)