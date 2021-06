Умер солист шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

Умер заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Основатель и солист шоу-группы «Доктор Ватсон» скончался в возрасте 76 лет от последствий коронавируса, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пиар-менеджера коллектива. Артист ушел из жизни утром 28 июня. Артист находился в больнице с 11 июня.

Георгий Мамиконов родился в 1945 году в Москве. В 1985-м основал группу «Сюрприз», которая впоследствии была переименована в коллектив «Доктор Ватсон».

Шоу-группа «Доктор Ватсон» - советский и российский вокальный коллектив, выступающий в таких жанрах как: поп, бит. В основном, «Доктор Ватсон» исполняет попурри на популярные песни прошлых лет, а также оригинальные песни различных авторов («Пароход» Леонида Утесова, «О чем плачут гитары» ВИА «Норок» и другие) и кавер-версии популярных иностранных песен — «Yellow River» (Желтая река) перепета советским вокально-инструментальным ансамблем «Дубы – колдуны», как «Толстый Карлсон», «The House of the Rising Sun» («Дом восходящего солнца»), «Girl» («Девушка»), «Baby, You Can Drive My Car» («Старенький автомобиль»), «Venus» («Шизгара») и другие. (фото riafan.ru)