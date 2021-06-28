В России выявлены более 21 тысячи новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявлены 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 611 человек. Выздоровели - 12 626. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 7246 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1335, в Архангельской области - 214, в Ленинградской области - 173, в Мурманской области - 169, в Вологодской области - 101.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 5 472 941 раз. Скончались 133 893 человека.

Напомним, в Карелии 27 июня Covid-19 выявлен у 167 человек. Фото twimg.com