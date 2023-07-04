Мотоциклист уходил от погони, адреналина в крови добавил алкоголь

Вскрылись новые подробности ночного ДТП с мотоциклом на Чапаева в Петрозаводске. Оказалось, мотоциклист был под градусом и уходил от полицейской погони, но путь ему преградил «газон» из камня.

Инспекторы обратили внимание на водителя «Сузуки» во дворах на Перевалке, они потребовали его остановиться, но байкер нажал на газ. Началось преследование. Полицейские по громкоговорители требовали мотоциклиста остановиться, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Через несколько сотен метров байкер не справился с железным конем и влетел в бордюр. На месте ДТП работали и «скорая».

Момент аварии запечатлела камера наблюдения, запись выложил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии». За допущенные нарушения ему грозят штрафы. Вдобавок его накажут рублем за неоформленный полис ОСАГО.