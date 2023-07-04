Пенсионерку-разбойницу схватили в Костомукше

Жажда толкнула пенсионерку на преступление. 69-летняя костомукшанка выбрала в магазине бутылку водки и пошла мимо кассы.

Работники потребовали платить или оставить алкоголь, но пенсионерка решительно заявила: «Не отдам!» и вышла, рассказали в карельской полиции.

В итоге вызвали полицию, злоумышленницу отыскали. В беседе она сказала, что хотела выпить, но денег не было, поэтому и украла водку. В отношении нее завели дело о грабеже. // фото unsplash.com