Двух жителей Ленобласти заподозрили в браконьерстве во время нереста

Лахденпохский полицейский во время рейда в одном из заливов Ладожского озера заметил двух рыбаков. Оказалось, что они незаконно ловили плотву в период нереста.

Нарушителями оказались двое жителей Ленобласти, 52 и 54 лет. У них отобрали несанкционированные орудия лова и изъяли более ста рыбин. Ущерб от действий рыбаков оценили в почти 57 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе карельского МВД.

В отношении них завели уголовное дело, причиненный ущерб мужчины обещали возместить. // фото unsplash.com